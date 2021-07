Maria De Filippi ha commentato sulle pagine del settimanale Oggi la nuova avventura di Maurizio Costanzo, diventato da poco il responsabile della comunicazione della Roma. Queste le parole della conduttrice: “Quando me lo ha annunciato mi è preso un colpo, perché io, quando si tratta di lui, vado subito in modalità protettiva. Già vedevo scenari complicati, pressioni o stress inutili. Invece sono arrivata a invidiarlo. Si diverte come un matto: ha scoperto gli speaker delle radio romaniste, gli si è aperto un mondo. La sera torna a casa felice come un ragazzino. Io sto muta”.