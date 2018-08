Countdown Milinkovic. Conto alla rovescia per il futuro del serbo. Tante le squadre che sono state accostate nel corso di questa sessione di mercato al talento biancoceleste, per ora senza risultati. Sono in molti a dichiararlo: Milinkovic rimarrà alla Lazio. Con Lotito in vacanza, scrive il Corriere dello Sport, si allontana l’ipotesi di cessione last minute. Inzaghi non smette di sperare, vuole la permanenza di una delle sue pedine più importanti e intanto si va a grandi passi verso il rinnovo. La Lazio lavora all'adeguamento importante. Se dovesse rimanere, Milinkovic sarebbe quasi un acquisto top per la Lazio.