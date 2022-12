L'eliminazione del Belgio non può che rafforzare la tesi di chi sostiene che la Generazione d'Oro non ha mai saputo concretizzare il talento e la qualità che possiede. E' d'accordo anche Thibaut Courtois, che nei minuti successivi al match pareggiato con la Croazia ha sottolineato quanto l'appellativo di "Generazione d'Oro" non risulti appropriato, anzi, infastidisca i giocatori. "Non chiamateci Generazione d'Oro, non abbiamo vinto niente" ha sentenziato il portiere belga.