Neanche 45 minuti di, e gli appassionati di pallone hanno già visto di tutto: ritmo, occasioni, due perle di Nunez e Vinicius, ma anche. Questo con un mancato controllo che ha favorito l'esterno sinistro di Salah, quello con il più classico dei rinvii addosso all'attaccante, nella circostanza Vinicius, come successo anche a Falcone con Hojlund in Atalanta-Lecce lo scorso weekend.Qualche mese fa si giocava la stessa partita nella sera più importante, quella della finale di Champions League:con parate da fenomeno su Salah e Mané, e c'erapoi finito nelle mani (e non nei guantoni) del compagno di squadra Benzema. Anche persi sono levate mozioni simili in passato, soprattutto nel 2019, quando il Liverpool ha vinto la coppa dalle grandi orecchie. Niente da fare., anno del trionfo dell'Italia ai Mondiali,. La leggenda di Levancora oggi l'unico portiere della storia a vincere il Pallone d'Oro sessant'anni fa esatti, è ormai avvolta nella nebbia. Errori del genere, per la loro appariscenza, sono capaci di cancellare decine di ottimi interventi, letture, uscite. Un gol sbagliato, invece, non avrà mai lo stesso effetto. ELiverpool-Real Madrid,anche nel 2018, a Kiev, questa partita è stata ricordata per quel che ha fatto un portiere: se nel 2022 Courtois ha compiuto i suoi prodigi, quattro anni prima: due erroracci su Bale e Benzema nella finale più importante, che ne hanno minato la carriera. Oggi, cinque anni dopo, Karius raccoglie i guantoni e, contro il Manchester United, dopo due anni di inattività. Courtois e Alisson possono star sereni: se si è rialzato Karius dopo quella notte, possono farlo anche loro.