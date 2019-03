In Spagna ne sono certi: dopo la fine burrascosa della storia con la presentatrice televisiva Alba Carrillo, il portiere del Real Madrid, Thiabut Courtois si è subito consolato trovando una nuova fiamma.



Si tratta dell'ex concorrente del Grande Fratello spagnolo Liz Emiliano che per ora ha smentito con un classico "non so chi sia", ma i media spagnoli certificano che i due si sentono da tempo e si scambiano anche messaggi bollenti.