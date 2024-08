Courtois: “Non giocherò più per il Belgio finché Tedesco sarà il CT”

Getty Images

Con un comunicato molto deciso diffuso sui suoi canali social, Thibaut Courtois ha annunciato la sua decisione di lasciare la Nazionale belga fino a quando Domenico Tedesco sarà il Commissario Tecnico della squadra. Le tensioni tra il portiere e l'allenatore, già note da tempo, sono alla base di questa scelta. Inoltre, Courtois non era stato convocato per Euro 2024 in Germania."Voglio rivolgermi ai tifosi belgi e ai tifosi della nostra nazionale. Provo immenso amore e orgoglio nel rappresentare il mio Paese in campo, così come ognuno di voi che sostiene i Diavoli Rossi. Mi sento privilegiato di aver avuto l’onore di indossare la maglia nazionale. Neanche nei miei sogni più sfrenati avrei potuto immaginare di poterlo fare più di 100 volte.

Purtroppo, a seguito dei fatti con l’allenatore e dopo tante riflessioni, ho deciso di non tornare in Nazionale belga sotto la sua gestione. In questo caso, mi assumo la mia parte di responsabilità. Tuttavia, guardando avanti, la mia mancanza di fiducia in lui non contribuirebbe a mantenere la necessaria atmosfera di cordialità. La Federazione, con cui ho avuto diverse discussioni, accetta la mia posizione e le ragioni che mi hanno portato a questa decisione dolorosa ma coerente. Mi dispiace aver deluso alcuni tifosi, ma sono convinto che questa sia la migliore linea d’azione per il Belgio, poiché chiude un dibattito e permette alla squadra di concentrarsi sul perseguimento dei propri obiettivi.

Grazie per il vostro incrollabile supporto, amore e comprensione".