Philippe Coutinho a Napoli. L'ex brasiliano dell'Inter, che il Bayern Monaco ha deciso di non riscattare dal Barcellona, si è fatto fotografare oggi con alcuni tifosi nel centro della città campana. Ma il mercato non c'entra nulla, Coutinho è arrivato nella città campana per far visita all'amico e compagno di nazionale Allan, ieri sera i due hanno cenato in un noto ristorante giapponese in via Depretis.