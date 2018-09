Intervistato in Spagna il centrocampista del Barcellona ed ex-Inter Philippe Coutinho ha parlato proprio dello scontro che vedrà in Champions affrontare la sua ex-squadra quella che lo ha portato in Europa e lanciato nel calcio che conta: "L'Inter è stata la mia prima squadra in Europa e in nerazzurro sono stato molto bene. Per me sarà una bella partita da giocare quando ci affronteremo in Champions League. I favoriti per vincere la coppa? Solo il campo decide chi è favorito. La Champions è sempre dura, il nostro gruppo è molto difficile e quindi dovremo dare sempre tutto per portare a casa il bottino pieno. Ci sono grandi squadre in ogni girone e tutti devono fare il meglio per passare il turno. Spero di poter vincere la Champions, un obiettivo da sempre del Barcellona. Ma puntiamo anche alla Liga e alla Copa del Rey".