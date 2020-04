Il suo nome è accostato prima alla Juventus, poi all'Inter e non finisce qui. Perché Philippe Coutinho si propone spesso e volentieri per un ritorno in Italia: il brasiliano non ha convinto il Bayern Monaco durante quest'anno di prestito, il suo riscatto è in bilico e vincolato anche allo stop improvviso della stagione dovuto al coronavirus, ecco perché c'è la seria probabilità che torni al Barcellona dal prestito in Germania che non ha lasciato tracce indimenticabili. E così Philippe si guarda attorno per ripartire dove può avere davvero spazio e margine per incidere. Conte al momento ha fatto altri nomi alla dirigenza; per la Juve non è una prima scelta.