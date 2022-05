Con l'accordo ormai raggiunto, per Philippe Coutinho, tra Barcellona e Aston Villa, il trequartista brasiliano proseguirà la sua carriera con i Villains. L'accordo, tra i blaugrana e l'Aston Villa, prevede il versamento di 20 milioni, da parte degli inglesi nelle casse dei catalani.



Fondamentale, per mandare in porto l'operazione, è stata la volontà dell'allenatore dei Villains, Steven Gerrard. Il nazionale brasiliano, in questa stagione, ha collezionato 16 presenze, segnando 4 gol e servendo 3 assist. Lo riporta AS.