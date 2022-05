Philippe Coutinho, trequartista brasiliano classe 1992, è stato appena acquistato, a titolo definitivo, dal West Ham. Dopo il periodo di prestito dal Barcellona, il club inglese ha deciso di riscattare il giocatore. Il numero 23 si è espresso così in merito al suo passato Blaugrana.



"Il Barcellona non è stata l'esperienza che mi aspettavo, ma la vita è così. Non mi pento di nulla. Tutto fa parte degli alti e bassi della vita. Il mio sogno era giocare per il Barcellona fin da bambino. Ma ora è passato e non vedo l'ora che arrivi il mio futuro qui. Ho anche imparato molto in quel momento. È stato un momento molto difficile per me, ma mi ha reso più forte nella testa".