Silvio Berlusconi, patron di Mediaset e del Monza, è stato dimesso questa mattina dal San Raffaele di Milano, dove era in cura da 3 settembre in seguito alla positività al Covid-19. Lasciando l’ospedale, l’ex Premier ed ex presidente del Milan ha commentato: “E’ stata la prova più pericolosa della mia vita, l’ho scampata bella”. L’ultimo bollettino del medico curante, dottor Alberto Zangrillo, parlava di un “quadro clinico generale confortante”.