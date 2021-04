Dopo Bonucci, Verratti e Florenzi anche Vincenzo Grifo è risultato positivo al Covid. Da Coverciano erano emerse le positività di diversi componenti dello staff azzurro, oltre a quelle di Leonardo Bonucci, Marco Verratti e appunto quella di Florenzi.



A queste bisogna adesso aggiungere anche la positività di Vincenzo Grifo. Dalla Germania, infatti, è arrivata la notizia che il calciatore azzurro ha contratto il Coronavirus.



Il comunicato del Friburgo: "Vincenzo Grifo, al rientro dalla Nazionale italiana, è risultato positivo al tampone ma con bassa concentrazione virale. Il giocatore è andato subito in quarantena e non ha iniziato la trasferta per la partita a Mönchengladbach. Tutti gli altri test effettuati sui calciatori della rosa sono risultati negativi".



Come ricorda l'Ansa, Grifo non ha preso parte alla trasferta contro la Lituania proprio per via della restrizioni anti-Covid vigenti in Germania, che prevedono la quarantena obbligatoria per chi arriva da determinati Paesi, tra questi appunto anche la Lituania.