Nel Lazio e a Roma i contagi relativi al Covid sono in aumento rispetto alle scorse settimane: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 353 nuovi casi, con un aumento di 145 positivi. Secondo l'assessore Alessio D'Amato i numeri sono destinati a risalire a causa della variante Delta e a causa anche dei festeggiamenti per il trionfo dell'Italia a Euro2020: "Ci dobbiamo abituare all'idea che probabilmente nelle prossime settimane avremo un aumento dei casi e avremo anche delle reazioni ai grandi festeggiamenti della straordinaria vittoria dell'Italia calcistica, che probabilmente pagheremo".



FOCOLAIO A MONTEVERDE - Il quartiere di Monteverde è stato colpito negli ultimi giorni da un incremento considerevole del numero di positivi, a causa di un focolaio in un pub per la sfida degli Europei tra Italia e Belgio: dopo la partita, erano risultati contagiati 16 ragazzi. Oggi, dopo due settimane, i casi confermati dalla Asl Roma 3 sono saliti a 73.