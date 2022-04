Dopo due anni surreali a causa della pandemia Covid, a piccoli passi ci stiamo avvicinando alla normalità. La giornata chiave è quella di giovedì, durante la quale il Consiglio dei Ministri fisserà le ultime regole che riguardano anche il mondo dello sport. Con gli stadi già tornati al massimo della capienza, dal 1° maggio non servirà più il green pass per accedere agli impianti come anche per fare attività sportive o entrare negli spogliatoi.



MASCHERINE - Via green pass e via le mascherine negli stadi e nei luoghi all'aperto. A differenza del primo, però, il Governo potrebbe decidere di mantenere l'obbligo delle mascherine nei palazzetti e negli impianti al chiuso. Così come anche nei cinema e teatri.