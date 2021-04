Buone notizie per Daniele De Rossi: l'ex bandiera della Roma e attuale collaboratore di Mancini in Nazionale è stato dimesso dall’istituto "Lazzaro Spallanzani", dove era stato ricoverato lo scorso 9 aprile a causa del Coronavirus. Il 37enne, in seguito agli ultimi esami e ai loro risultati incoraggianti, ha potuto fare ritorno a casa, dove continuerà a curarsi. Le ultime analisi hanno rassicurato i medici che hanno autorizzato le dimissioni, ora De Rossi proseguirà la degenza in attesa di risultare negativo al tampone Covid.