, con possibili condizionamenti sull'esito del campionato die la corsa verso la promozione in A., come da calendario,che hanno già portato allo slittamento della partita contro la Cremonese del 2 aprile scorso. Match per il quale il club toscano si è giocato lo slot a disposizione, da protocollo sottoscritto a inizio stagione, in caso di un numero di positività al Coronavirus superiore a 8.- Per questo motivo, sull'onda dei due celeberrimi precedenti verificatisi in Serie A conquando si concluderà il periodo di isolamento imposto alla squadra. L'Empoli ha infatti registrato la presenza di un vero e proprio cluster, con 11 calciatori e due componenti dello staff tecnico positivi, mentre tutti gli altri sono risultati negativi anche all'ultimo tampone effettuato nelle scorse ore.- E ora che succede? Come ha già avuto modo di dichiarare il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ("Credo che ci sarà un percorso che, come accaduto per altre gare di Serie A, interesserà gli organi competenti. La Lega non può sovrapporsi"),, che prenderà atto del referto dell'arbitro Orsato - che ha notificato la regolare presenza dei giocatori del Chievo e l'impossibilità dell'Empoli di rispondere alla "chiama" entro il 45° minuto -, che presuppone il probabilissimo ricorso dei toscani,che, come in occasione dell'ultimo Lazio-Torino, potrebbe determinare di far recuperare la partita nella prima data utile riconoscendo la maggiore competenza in materia dell'autorità sanitaria locale.