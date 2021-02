Il motociclismo e lo sport piangono Fausto Gresini. Non ce l'ha fatta l'ex pilota, campione del mondo 125 nel 1985 e nel 1987 e capo dell'omonimo team: Gresini si è spento a 60 anni per complicanze legate al Covid-19 all'Ospedale Maggiore di Bologna. Il 27 dicembre il primo ricovero per l'aggravamento delle condizioni dopo la contrazione del coronavirus, poi un periodo di miglioramenti alternati a peggioramenti, legati all'importante polmonite intersiziale dovuta all'infezione. Nella notte la scomparsa: il mondo dello sport italiano e internazionale in lutto per Gresini.