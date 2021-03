Il Generale Figliuolo è stato di parola. Il Commissario per l’emergenza Covid, dopo le parole di ieri sera, ha fatto seguire i fatti, firmando l’ordinanza secondo la quale le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per evitare sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento.



Ieri, il commissario, aveva dichiarato nel corso di Che Tempo che Fa: “Dobbiamo accelerare, a settembre dobbiamo arrivare all’80% di italiani vaccinati. Bisogna cambiare passo, più vaccini e più vaccinatori”. E un primo passo è arrivato.