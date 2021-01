L'esecutivo è impegnato per chiudere a breve l'ordinanza ponte del ministro, in vigore fino al 15 gennaio, data di scadenza dell'ultimo Dpcm.Come riferisce Repubblica.it,per l'adozione delle nuove misure anti-Covid che entreranno in vigore dopo il 6 gennaio. Il cdm dovrebbe approvare un decreto con le nuove limitazioni allo spostamento delle persone. Il provvedimento sarà accompagnato poi da un'ordinanza del ministero della Salute., a La vita in diretta su Rai 1, ha confermato "".Ha spiegato Boccia: "ci sono queste misure. Tutte le valutazioni, compresa questa sulle aree bianche, sono sul tavolo, la prospettiva deve essere quella ma non certamente stasera. Tutti vorremmo tornare bianchi, ne discuteremo al momento opportuno"., ha detto Boccia. Chi sposta in avanti l'apertura delle scuole allora deve spostare anche la riapertura delle altre attività", ha poi replicato alle Regioni che avevano annunciato la volontà di posticipare l'apertura della scuola. "Se si sposta l'apertura delle scuole a fine gennaio - ha aggiunto - e si mantiene l'apertura dello sci il 18 gennaio c'è qualcosa che non va".