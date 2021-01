. Nelle prossime ore i capidelegazione si riuniranno per studiare ulteriori misure restrittive da far scattare il 7 gennaio, quando tutte le Regioni torneranno in zona gialla per l'esaurirsi degli effetti dell'ultimo Dpcm (che aveva fissato il lockdown nazionale nei festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio).Secondo quanto riferito da Repubblica, le ipotesi sul tavolo sono due:, chiudendo bar, ristoranti, negozi, centri commerciali e vietando movimenti non essenziali. Comunque al vaglio la possibilità di limitare negli altri giorni la circolazione intercomunale e interregionale.I Ministrisono al lavoro per promuovere un nuovo intervento senza attendere la scadenza dell'attuale Dpcm, fissata per il 15 gennaio, procedendo con un'ordinanza-ponte da far poi assorbire in un decreto oppure anticipando il decreto. L'idea è di intervenire su due criteri: l'incidenza dei positivi ogni centomila abitanti e l'asticella dell'Rt. Così facendo, le zone arancioni e rosse scatterebbero con soglie più basse dell'Rt (l'ipotesi è di abbassare dello 0,25, quindi soglia da 1 per le zone arancioni rispetto all'attuale 1,25 e soglia 1,25 per la zona rossa, ora 1,5).Se fosse confermata questa ipotesi, in base ai dati dello scorso mercoledì,e già proiettate verso la fascia rossa con i monitoraggi successivi; ae ancoraProcedendo invece verso il rafforzamento della zona gialla nazionale, l'ipotesi di lavoro è di prendere a modello le misure utilizzate durante le feste fissando per un mese (fino alla prima settimana di febbraio) u