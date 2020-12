. La Commissione Europea aveva annunciato l'inizio del piano di vaccinazione a partire dal 27 dicembre, mancava l'ultimo ok dall'Agenzia europea per i medicinali per la commercializzazione e questo è arrivato oggi: "Il Comitato tecnico Chmp dell'Agenzia europea del farmaco Ema si è riunito oggi e ha raccomandato un'autorizzazione condizionata alla commercializzazione nell'Ue del vaccino sviluppato da BioNTech e Pfizer - ha annunciato in conferenza stampa, direttore esecutivo dell'EMA - La raccomandazione è per prevenire Covid-19 nelle persone a partire dai 16 anni di età. La nostra valutazione approfondita significa che possiamo garantire ai cittadini dell'Unione europea la sicurezza e l'efficacia di questo vaccino e che il prodotto soddisfa gli standard di qualità necessari"."L'agenzia - prosegue Cooke, ha fatto ogni sforzo possibile. Le notizie positive di oggi sono un importante passo avanti nella nostra lotta contro questa pandemia, che ha causato sofferenza e disagio a così tante persone. Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie alla dedizione di scienziati, medici, sviluppatori e volontari della sperimentazione, nonché a molti esperti di tutti gli Stati membri dell'Ue. Il Chmp ha completato la sua rigorosa valutazione di Comirnaty concordando sulla conclusione che. Questo fornirà un quadro controllato e solido per sostenere le campagne di vaccinazione a livello dell'Ue e proteggere i cittadini dell'Unione. Variante inglese? Al momento quello che possiamo dire è che".- Le prime dosi in Italia arriveranno dal Belgio allodi Roma a partire dale da lì saranno distribuite in tutto il Paese per l'inizio della vaccinazione, con il 'Vaccine-day' fissato per il 27 dicembre. Ilcommenta sui social: "Ema ha dato l'ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora complessa, come dimostrano anche le ultime notizie da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia".