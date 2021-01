La Cina ha iniziato ad utilizzare tamponi anali per testare le persone ad alto rischio di contrarre il Covid-19. E' quanto si apprende dall'emittente televisiva statale China Central Television, che ha contattato il medico dello Youan Hospital di Pechino, Li Tongzeng: "Questo tipo di test può aumentare il tasso di rilevamento delle persone contagiate", in quanto le tracce del virus rimangono più a lungo nel canale rettale rispetto al tratto respiratorio.



La metodologia, riporta Agi, è già stata applicata la scorsa settimana ai residenti delle aree di Pechino dove si sono verificati casi di contagio accertati, e anche a coloro che si trovano in strutture per la quarantena. Ma l'intenzione delle autorità sanitarie sarebbe quella di non farne un uso esteso, in quanto pratica 'sconveniente': lo dimostrano anche le reazioni tra gli utenti di Weibo, la piattaforma social più popolare in Cina.