I dati della Sanità inglese per il 28 Marzo promettono ottimismo. Riaprono le attività sportive all’aperto e torna a vigere la ‘regola del 6’.non solo per l’inedito sole che campeggia sulla capitale Londra: torna infatti in vigore la cosiddettache allarga la possibilità di contatti sociali tra gli appartenenti a due nuclei familiari differenti.con il Premierche punta ad un allentamento delle restrizioni non veloce ma “irreversibile”.. Questi i dati ufficiali di Public Health England (PHE), commentati anche dal Ministro della Sanità Matt Hancock: “È un traguardo straordinario, ma la strada per tornare alla normalità è ancora lontana”. Per comprendere la caratura di questo risultato basti pensare che, ovvero il 12% di tutte le vittime in Gran Bretagna nell’arco delle 24 ore.con quasi 34 milioni di dosi di vaccino inoculate. Ad oggi 30 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose e 3 milioni e mezzo hanno già svolto il richiamo.Proprio grazie a questi incoraggianti numeri le restrizioni nel Regno Unito cominciano pian piano ad allentarsi: detto già dell’allargamento dei contatti sociali,Si potrà tornare a giocare a rugby, cricket, basket, assistere agli incontri di calcio.dagli atleti in ‘astinenza’, il tutto ovviamente nel rispetto del distanziamento sociale. Un traguardo celebrato anche dal segretario alla Cultura del governo inglese Oliver Dowden con una lettera al Daily Mail: “Avevamo promesso che lo sport sarebbe stato in prima fila nella fase di riapertura, subito dopo il ritorno a scuola”.Nonostante gli incoraggianti risultati,la riapertura delle attività ‘non essenziali’ è prevista per il prossimo 12 Aprile, data che sanciscedisegnata da Boris Johnson nell’auspicato tragitto verso la normalità. Pub, ristoranti, parrucchieri, cinema e luoghi d’intrattenimento rimangono ancora chiusi, a parte l’asporto. Le scuole invece sono tornate operative già dall’inizio di Marzo., con gli inglesi che potranno lasciare il loro Paese di residenza solo per ‘comprovati motivi’. I trasgressori riceveranno unaCiò stabiliscono le nuove leggi sul Coronavirus emanate dal governo inglese per non compromettere i risultati del lockdown e della campagna vaccinale. Difficilmente i britannici quest’anno potranno soggiornare al di fuori del territorio nazionale, ma