Fabio Fognini è positivo al Covid-19: il tennista italiano stava partecipando al torneo Atp 250 in Sardegna, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Forte Village. Fognini, grande tifoso dell'Inter e numero 16 del ranking ATP, non potrà dunque scendere in campo contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel secondo turno e sarà sostituito dal croato Danilo Petrovic.