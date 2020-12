Il ministro della Salute Roberto Speranza illustra gli step della campagna di vaccinazione contro il Covid-19: "Gennaio sarà il mese delle vaccinazione e spero che si possa partire in contemporanea in tutta Europa. Il 29 Ema darà il via al vaccino Pfizer e da quel giorno l'Aifa e l'Italia saranno pronte a partire".



"Spero - ha aggiunto, come riporta l'Ansa - che in Europa si scelga tutti lo stesso giorno. E questa è una proposta che l'Italia ha fatto. Massimo rigore e massima sicurezza, il cuore delle vaccinazioni sarà primavera-estate, volontaria e sicura".



Nella giornata di oggi è in programma un vertice Governo-Regioni, ​affinché ogni Regione fornisca in "tempi rapidissimi" il numero dei primi soggetti che dovranno essere vaccinati.