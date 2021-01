Lombardia e Sardegna portano a 14 il conto delle Regioni in zona arancione. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le tre ordinanze, in vigore da domenica 24 gennaio 2021, che cambiano colore alle due regioni: la Lombardia da rossa passa ad arancione, la Sardegna da gialla ad arancione.



La mappa dell'Italia in base alle misure per l'emergenza Covid-19.



Zona gialla: Campania, Basilicata, Molise, Toscana, Provincia autonoma di Trento.



Zona arancione: Lombardia, Sardegna, Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta.



Zona rossa: Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano.