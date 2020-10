"La capacità di tenuta dipende dai comportamenti. Se fosse stata accettata la proposta molto rigorosa che era stata fatta inizialmente, oggi le squadre di calcio non avrebbero dei giocatori contagiati, quindi avrebbero una situazione migliore". Se si continua così invece, alla fine deve "giocare la giovanile". Come riporta l’Ansa, lo ha detto Sandra Zampa, sottosegretario al Ministero della Salute, ad Agorà Rai Tre, sull'emergenza Coronavirus, in merito ai molti casi di coronavirus tra i giocatori di Serie A.



"La proposta iniziale che era stata fatta, un po' simile a quella dell'Nba, - ha precisato Zampa - prevedeva che i giocatori vivessero in una bolla settica, cioè che partendo tutti in condizioni di salute perfette rimanessero in questa condizione evitando i contatti esterni". Per questo, "se si va continuamente cercando contatti esterni, non può che finire che deve giocare al posto tua la giovanile. Quindi facciano loro una riflessione".