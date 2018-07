Chissà se il record verrà superato, con il calciomercato ancora aperto. Intanto, però, il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus si è preso il primato nella classifica delle operazioni più costose di questa sessione estiva. I 117 milioni complessivi (tra cartellino, contributo di solidarietà e commissioni) spesi per portare il portoghese a Torino al momento non sono stati superati. E, tutto sommato, siamo ancora lontani da quanto accaduto 12 mesi fa quando il Paris Saint Germain tirò fuori oltre 220 milioni per Neymar e circa 180 per Mbappé. Sul podio provvisorio di questa estate, salgono al secondo posto Tomas Lemar (dal Monaco all'Atletico Madrid per 70 milioni) e di Riyad Mahrez (dal Leicester al Manchester City per 67.8 milioni).