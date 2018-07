"I sogni son desideri, di felicità". Non solo. I sogni sono colpi di mercato. Da fare in estate, possibilmente. E il prima possibile, grazie. Poche cose, nei mesi più caldi dell'anno, fanno esaltare, viaggiare con la mente, rinfrescare i pensieri come il calciomercato. Nei tg dovrebbero consigliare di "Non uscire nelle ore più calde, bere tanto e refrigerarsi con notizie di mercato". Sogni impossibili di colpo possibili, Cristiano Ronaldo che da blanco diventa bianconero, come in passato Ibrahimovic si è riscoperto interista dopo due anni alla Juve, o Ronaldo che tradisce il suo passato, strozzando il Biscione e firmando col Diavolo.



Cristiano Ronaldo alla Juve: utopico, impossibile, irraggiungibile. Almeno fino a qualche giorno fa. Ora, di colpo, sembra alla portata. Difficile, difficilissimo, ma possibile. Un colpo da sogno, il colpo da sogno, quello che non avrebbe eguali, visto che CR7 non è solo un giocatore: è un azienda, un marchio, un prodotto, il Louvre da esibire allo Stadium. I tifosi sognano, come hanno sognato in passato quelli di Napoli, Roma, Inter e Milan: la Classifica di CM è dedicata proprio a loro, al Fenomeno, a Ibra, a Maradona, ai colpi di mercato che hanno fatto sobbalzare ed esaltare i tifosi, perenni sognatori che vivono la loro vita una stagione alla volta.



@AngeTaglieri88