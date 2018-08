Fabrizio Miccoli, ex attaccante (tra le altre) della Juventus, ha parlato così ai microfoni di RMC Sport soffermandosi su Paulo Dybala con cui ha in comune l'esperienza palermitana: "Dybala non è ancora al meglio della forma ma rimane un giocatore formidabile, troverà modo di farsi vedere. Lui è devastante quando prende palla tra le linee e ti punta, sulla fascia potrebbe perdere qualcosa. Ronaldo? Ci avrei giocato volentieri anche io, è molto più facile. Scherzi a parte, Allegri ha un parco attaccanti importante e può scegliere di settimana in settimana. Non mi dispiacerebbe l’ipotesi di Douglas Costa a destra, Ronaldo a sinsitra e Dybala falso nove che esce a prendere palla”.