L'affare Cristiano Ronaldo-Juventus è pronto alla svolta finale con la stella portoghese che si sta preparando a un cambio di maglia che rappresenterebbe una svolta epocale per il calcio italiano. E fra chi è pronto ad esultare per l'approdo in Italia del fuoriclasse non sono soltanto i tifosi bianconeri.



Anche la compagna Georgina Rodriguez godrebbe infatti del trasferimento dalla Spagna all'Italia. In particolare la bellissima modella ed ex-ballerina spagnola è pronta a sfruttare le numerose opportunità che Torino e soprattutto la vicinissima Milano possono offrire nel suo lavoro da indossatrice. Proprio nel capoluogo milanese Georgina è stata in vacanza soltanto due settimane fa, che fosse già quello un indizio? Per ora eccola nella nostra gallery.