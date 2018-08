Ai microfonio di Tuttosport, Giovanni Mauri ha parlato della sua esperienza con Carlo Ancelotti e il Real Madrid. Ovviamente, il discorso è finito proprio su Cristiano Ronaldo. Di seguito, le sue parole.



POTENTE - "Dei miei 7 Palloni d’Oro, anzi 8 perché Maldini è come lo avesse vinto, Cristiano Ronaldo è senz’altro il più potente di tutti. È un campione nella testa e di conseguenza nel fisico. È attento a tutti i segnali che il suo corpo gli invia: riesce a decodificarli sempre benissimo, è un atleta che si conosce alla perfezione. È un po’ preparatore di se stesso".



L'ANEDDOTO - "Ricordo che una volta mi disse: 'Prof, troppa acqua ammazza le piante'. Considerava i carichi di lavoro troppo pesanti in quel momento e avvertiva che un simile lavoro non faceva bene al suo corpo. Conoscersi è una grande qualità per un giocatore: pure Maldini era così".

Quindi anche Ronaldo è umano...



LATO UMANO - "Cristiano è un fenomeno e un atleta di altisismo livello. Se si allena sempre al meglio è perché nel suo modo di lavorare ci sono tre componenti costanti: dedizione, competitività e buon umore. Per migliorare il calcio bisognerebbe portare i giovani a vedere i suoi allenamenti: fa tutto col sorriso e non controvoglia come capita a certi ragazzi anche di categorie inferiori. Parliamo di un fuoriclasse che quando rientravamo alle due di notte dalle trasferte di Champions non sgommava a casa in auto. No, si fermava almeno un’ora al centro sportivo per cure terapiche e crioterapia. Oltre a vivere in modo sano, ha una dedizione totale per il recupero fisico".