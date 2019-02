Tutti conoscono benissimo la forza e la qualità di Cristiano Ronaldo in campo, ma fuori dal terreno di gioco c’è un altro CR7, quello che investe i propri guadagni su attività che non hanno nulla a che vedere col mondo del calcio.



Il campione portoghese è già proprietario di una catena di hotel, ma secondo quanto riportato da AS, l’attaccante della Juventus negli ultimi giorni ha investito in un nuovo business. Infatt secondo il media, ha acquisito il 50% delle azioni di Inspraya, una società dedita al trapianto dei capelli con molte filiali in Portogallo, ma che a breve si espanderà in tutta Europa.