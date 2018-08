Sapete quanto ha impiegatoper rubare il cuore ai tifosi dello Sporting? 29 minuti. Il tempo di un ingresso in campo: fugace, impattante, fatto di dribbling e di profonda intelligenza calcistica. Da lì, il sentimento è cresciuto di settimana in settimana: per il primo gol, ad esempio, gli è bastato il primo match giocato per intero. Correva l'anno 2002, allora. Altri tempi e altro calcio.. Fisicamente e nei numeri, probabilmente pure nei debutti. Perché non è sempre stato rose e fiori.