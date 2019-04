Dopo la bocciatura di Olsen, messo definitivamente in cantina da mister Ranieri a beneficio della riserva Mirante, la Roma è partita a caccia di un profilo adeguato a cui affidare la propria porta per le prossime stagioni. Il prescelto potrebbe essere l'uomo che oggi alle 18 scenderà in campo all'Olimpico contro i giallorossi per difendere i pali del Cagliari. Alessio Cragno, 25 anni a giugno, è alla seconda stagione da titolare nella formazione sarda, e sta dimostrando di essere pronto al salto di qualità. Nei giorni scorsi è pure arrivato l'endorsement di un ex grande portiere come Marco Amelia: "Sicuro e pronto tecnicamente" lo ha definito Amelia al Corriere dello Sport.



ESAME OLIMPICO - La Roma ha messo nel mirino Cragno due mesi fa: è partita una lotta a due con l'Inter, ma ormai il club di Pallotta è in netto vantaggio. Roma-Cagliari, dunque, sarà l'occasione per Cragno di convincere definitivamente l'ambiente romanista e sognare un posto al sole ai piani alti della Serie A. Se lui dovesse superare il test, la Roma saprebbe che, tra tante situazioni ancora da definire, la questione portiere potrebbe essere prossima alla soluzione. NON SOLO CRAGNO - La Roma ultimamente ha puntato i radar sulla Sardegna anche per quanto riguarda Nicolò Barella. Da tempo nel mirino di diverse big, tra cui l'Inter, il 22enne centrocampista cagliaritano è finito nel taccuino anche della dirigenza giallorossa, che potrebbe inserire qualche contropartita tecnica per abbassare il prezzo. Un esempio può essere Luca Pellegrini, attualmente in prestito proprio al Cagliari dalla Roma, ma anche i giovani romanisti Alessio Riccardi e Salvatore Pezzella.