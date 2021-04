La scorsa estate il Torino aveva seguito con attenzione Alessio Cragno e Joao Pedro, per motivi differenti le due trattative con il Cagliari non sono però mai decollate. La società granata e quella rossoblù potrebbero tornare a parlare dei due giocatori la prossima estate, a patto che il Torino riesca a raggiungere l'obiettivo della salvezza.



Salvatore Sirigu lascerà il Torino e la squadra granata avrà bisogno di un nuovo numero uno tra i pali, in attacco manca invece un giocatore con le caratteristiche di Joao Pedro, che potrebbe anche essere chiamato a sostituire Andrea Belotti in caso di cessione di quest'ultimo.