Uno dei portieri maggiormente in evidenza in questo campionato è Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari. Ieri il suo agente Graziano Battistini si è espresso così a Radio CRC:



"Si parla sempre dei centimetri, quando Kepa è stato pagato ben oltre 70 milioni di euro ed è alto come Alessio: Cragno è un portiere di grandi doti tecniche e atletiche, soprattutto caratteriali.



Non è detto che sia più difficile giocare in una grande squadra, lui sta dimostrando di essere all'altezza: è un professionista serio, che sta contribuendo molto alla salvezza del Cagliari"