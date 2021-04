Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino). Scorrendo l'elenco dei portieri convocati dal ct Roberto Mancini per le sfide della sua Italia contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania di fine marzo, si trovano solo nomi che possono diventare protagonisti del prossimo mercato. Senza dimenticare Gollini e Silvestri, altri due numeri 1 che potrebbero cambiare maglia in estate. Carriere e momenti diversi, ma tutti in lizza per un posto a Euro 2020 con gli Azzurri. Tra chi ha fatto meglio nelle ultime stagioni, arrivando a consacrarsi come, c'è sicuramente, chePrestazioni in costante crescita, che hanno attirato le attenzioni di diversi club. In primis di, così come la, in caso arrivassero offerte importanti per Dragowski. A seguire il classe '94, da diversi anni, anche l', che però per il prossimo anno sembra decisa a proseguire con Handanovic (nonostante gli errori delle ultime partite). A prescindere dalle eventuali(diverse le questioni da risolvere nel ruolo, come il futuro di Donnarumma), su Cragno c'è poi qualche, come quello delLa palla, ora, passa al Cagliari. Inutile dire che, in caso di retrocessione in Serie B, il futuro di Cragno sarebbe sicuramente lontano dalla Sardegna. Ma anche in caso di salvezza, il presidente Giulini potrebbe accettare di sedersi a un tavolo e valutare la cessione di uno dei suoi gioielli. Che,. Difficile stabilire oggi il prezzo giusto per convincere i rossoblù a privarsi di Alessio, madi euro. Anche se, in un mondo del calcio in crisi, come dimostrato anche dalla vicenda Superlega, le idee e la volontà di puntare sul giocatore saranno più importanti dei soldi investiti.