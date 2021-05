Alessio Cragno quest'estate potrebbe lasciare il Cagliari. A rivelarlo è stato il ds del club sardo, Stefano Capozucca, in conferenza stampa: "​Le priorità sono alcune uscite che dovremo fare, per esempio se c’è una richiesta per Cragno la valuteremo e potrebbe andar via".



Queste dichiarazioni sono state ascoltate con grande interesse anche da Urbano Cairo: Salvatore Sirigu potrebbe infatti lasciare il Torino e Cragno è uno dei portieri a cui la società granata è maggiormente interessata per la sua sostituzione.