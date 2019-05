Roma e Inter sono alla ricerca di un vice portiere, rispettivamente di Olsen ed Handanovic e avrebbero identificato in Cragno l'obiettivo ideale per la porta. A radio Crc però l'agente Graziano Battistini, ha frenato le voci che danno l'estremo difensore in partenza: "Partenza scontata? Non esiste nulla di scontato nel calico, anzi, al momento il ragazzo è orgoglioso di essere il portiere del Cagliari".