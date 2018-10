La convocazione in Nazionale non è arrivata per caso. Anzi: Alessio Cragno continua a confermarsi uno dei migliori portieri della Serie A, ormai certezza di un Cagliari che ha scelto di puntare con forza sul numero uno classe '94 preso dal Benevento. A lungo nel mirino del Napoli con Giuntoli suo grande estimatore prima di decidere per l'investimento Meret, il destino di Cragno è uno dei più interessanti in prospettiva per il mercato della prossima estate. Perché Alessio si prepara al grande salto, meritato in campo e confermato fuori con una serietà, una voglia di arrivare ad alti livelli fuori dal comune.



SOGNANDO L'INTER - Tante società seguono Cragno da vicino, se in principio fu il Napoli c'è anche la Roma vigile. Ma sicuramente l'Inter lo tiene d'occhio con particolare attenzione visto che Samir Handanovic ha ormai compiuto 34 anni e bisognerà prendere presto una decisione definitiva sul suo destino. Cragno sogna l'Inter, sa bene che il ds Piero Ausilio lo segue con attenzione, un portiere italiano e affidabile con prospettive di crescita importanti risponde all'identikit nerazzurro. Potenzialmente vice di Handanovic per un anno e poi suo erede, un'idea di certo ma non ancora una certezza. Perché l'Inter non ha ancora scelto quale progetto sposare sul fronte portiere dal prossimo anno, di certo Cragno è nella lista degli osservati speciali. E continua a far bene, benissimo. Con la convinzione che il grande salto per l'Uomo Cragno stia davvero per arrivare.