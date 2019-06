Giugno è mese di vacanze e di matrimoni per i calciatori. Dopo Piatek, Sorrentino, Meggiorini e Capuano, oggi è il giorno delle nozze per Alessio Cragno. Il portiere italiano del Cagliari, seguito da Milan e Roma sul mercato, oggi pomeriggio dice sì alla sua bella Silvia Spano, che è incinta.



Nella Basilica di Bonaria del capoluogo sardo Cragno avrà come testimoni di nozze suo fratello Andrea e il difensore Lorenzo Venuti (nell'ultima stagione in prestito al Lecce ma ancora di proprietà della Fiorentina), suo compagno di squadra ai tempi del Benevento. La cui compagna Augusta Iezzi sarà invece testimone della sposa insieme a un'altra amica.



CLICCA SULLA GALLERY PER RIVIVERE LA LORO STORIA D'AMORE