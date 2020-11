L'ex presidente della Lazio, Sergio Cragnotti, ha parlato ai microfoni di Radiosei di diverse tematiche, tra le quali anche l'aereo acquistato dal presidente Lotito. Ecco come si è espresso a tal proposito: "Lotito ha fatto una grande operazione di marketing con l’aereo. Ovviamente serve costruire una squadra forte. L'aereo deve essere un qualcosa in più. Nel nostro caso, la quotazione in borsa fu un valore aggiunto alle vittorie. Per il titolo credo che la Vecchia Signora resti la favorita".