Il Craiova, squadra che milita nella prima divisione romena, arriva da una serie di cinque rigori sbagliati nelle ultime partite. Proprio ieri durante lo scontro diretto valevole per il secondo posto contro la Steaua Bucarest gli è stato assegnato un calcio di rigore sull'1-0 per la Steaua, a questo punto il tecnico Devis Mangia decide di stupire tutti facendo battere il penalty al portiere.

Una scelta che si è rivelata esatta, visto che l’estremo difensore Mirko Pigliacelli (ex Roma) è riuscito a segnare il goal dell'1-1, ma che sulla lunga distanza non ha portato al risultato sperato. Infatti nonostante il momentaneo pareggio, il Craiova ha perso la gara per 3-2 vedendo la Steaua Bucarest allungare a +3 in classifica.