L’Istituto per il Credito Sportivo ha ospitato nella propria sede un incontro con una delegazione della Development Bank of Japan (DBJ), interessata al funzionamento dell’ICS e a stabilire con la banca pubblica italiana una collaborazione che consenta a DBJ di aprire in Giappone un settore dedicato allo sviluppo delle infrastrutture sportive private. La Banca di Sviluppo del Giappone, fondata nel 2008, è gestita dal Ministero delle Finanze ed è al 100% di proprietà del Governo Nipponico.

Presenti all’incontro i rappresentanti della DBJ che si occupano dello sviluppo del “progetto sportivo in vista di Tokyo 2020, interessato alle linee guida seguite per la concessione dei finanziamenti e alla pianificazione degli interventi in chiave di riqualificazione urbana. “Il confronto con una realtà internazionale così qualificata – ha dichiarato Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo – rappresenta per noi, istituto pubblico dello Sport e della Cultura, motivo di orgoglio e di arricchimento. Vogliamo cogliere e valorizzare l’occasione di allargare gli orizzonti, recependo politiche, esperienze e soluzioni di un prestigioso attore del mercato internazionale, che come noi opera come banca sociale per lo sviluppo”.