L’AC Crema 1908 comunica che Alessio Tacchinardi ha rassegnato le dimissioni rinunciando ad esercitare il ruolo di allenatore della prima squadra che durante l’estate ha costruito in vista del campionato della Serie D 2019-2020.



Si interrompe quindi il rapporto di collaborazione con la società nerobianca avviato lo scorso luglio. A Tacchinardi vanno i più sentiti ringraziamenti da parte della società per il lavoro che ha svolto dimostrando impegno, passione e grande serietà professionale.



La conduzione tecnica della prima squadra, in attesa delle decisioni della società, è temporaneamente affidata al vice allenatore Luca Moggi al quale l’AC Crema 1908 rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro.