Riflessioni in corso in casa Cremonese, la sconfitta contro il Monza ha messo ancora più in pericolo la posizione di Massimiliano. La società aveva valutato l'esonero già dopo il ko nello contro diretto con il Verona nell'ultima giornata, poi aveva deciso di dare ancora fiducia all'ex allenatore del Perugia ma la sconfitta di oggi potrebbe davvero essere decisiva.- La Cremonese è l'unica squadra a non aver ancora mai vinto in campionato: ultima in classifica con 7 punti,. Una situazione complicata che Alvini non è riuscito a raddrizzare, e ora la società sta valutando seriamente un cambio in panchina.