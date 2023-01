La Cremonese si arrende al Verona per 0 a 2 sul terreno del Bentegodi. I grigiorossi non riescono per l'ennesima volta a centrare la prima vittoria in Serie A. Nel post partita Massimiliano Alvini ha commentato con amarezza la prestazione dei suoi, queste le sue dichiarazioni:



"Abbiamo fatto una brutta partita. Sapevamo quanto fosse importante, forse ha pesato questo aspetto. Credo sia la nostra peggior prestazione, dobbiamo soltanto chiedere scusa. No posso dire però che la voglia e la personalità siano mancate".



Cosa dice ai tifosi?



"Dobbiamo chiedere scusa: volevamo regalargli una gioia diversa. Ci hanno sempre sostenuto e noi abbiamo sempre dato tanto. Va reso mertito agli avversari, hanno saputo essere più aggressivi. Ci dispiace ma credo che questa squadra abbia ancora molto da dire a questo campionato".



Il rigore non concesso a fine primo tempo?



"Non voglio giudicare questo. Oggi non è l'argomento da affrontare, la prestazione non è stata all'altezza. Le responsabilità, oggi, sono più nostre che di altri".



Cosa ha detto all'intervallo?



"Che c'è ancora il tempo per cambiare il nostro percorso. Finché lavori e hai dentro la passione puoi raggiungere i tuoi obiettivi. Non siamo quelli del primo tempo. Non ho cambiato nessuno all'intervallo perché quelli che erano in campo potevano cambiare la gara".