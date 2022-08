Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, parla ai microfoni di DAZN la sconfitta contro la Roma: "Due partite cosi raccogliendo zero lasciano un po' di rabbia, non tanto per me ma per gli sforzi dei miei calciatori e dei tifosi a venire qua. Abbiamo raccolto meno di quanto prodotto, mi dispiace per quello che ci guida".



Alvini prosegue: "Quando è finita la partita devo essere fiero dei miei calciatori per quello che hanno dato. Per raggiungere l'obiettivo della salvezza c'è bisogno di tempo per le conoscenze e l'adattamento di tutti. Stiamo facendo un percorso tutti insieme".



Sui complimenti ricevuti da Mourinho: "E' stato un piacere giocare in questo stadio contro un allenatore come José. Hanno vinto loro, niente da dire. Mi dispiace per l'infortunio di Zaniolo e per quello di Wijnaldum. Il comunicato della nostra società fa capire cosa è la Cremonese".